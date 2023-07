Öko-Notstand bereitet den Österreichern Sorgen

Es sind Bilder von planierten Regenwäldern, schmelzenden Eisbergen und – brandaktuell – Ferieninseln in Flammen. Sie haben sich mittlerweile auch in die Köpfe der Österreicher eingebrannt. Denn bestimmten in der Vergangenheit die klassischen Themen wie Sicherheit, Gesundheit und Wohlstand den allgemeinen Gemütszustand, so holt der Natur- und Umweltschutz rasch auf. So interpretiert zumindest das digitale Meinungsforschungsinstitut marketagent im Auftrag der Initiative Arche Guntrams eine Umfrage unter 1000 Landsleuten.