Pkw krachte in Tirol gegen Bus: Lenker (19) tot

Horror-Unfall am Montagnachmittag in Tirol! Auf der Ehrwalder Straße im Außerfern krachte im Bereich der Grenze zu Bayern ein 19 Jahre alter Pkw-Lenker aus Deutschland in einen entgegenkommenden Reisebus. Der Wagen wurde ins Bachbett der Loisach geschleudert. Für den jungen Lenker kam jede Hilfe zu spät.