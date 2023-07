Drohne traf Getreidespeicher nahe Rumäniens Grenze

Medwedew fordert Angriff „unkonventioneller Ziele“

Russland greift nach dem Rückzug aus dem Getreide-Exportabkommen Odessa fast täglich mit Raketen und Drohnen an. Die Führung in Moskau hat die Angriffe als Vergeltung für einen Angriff auf die Krim-Brücke bezeichnet, die Russland mit der 2014 annektierten Halbinsel verbindet und für den militärischen Nachschub wichtig ist. Allerdings könnte die Bombardierung eines Hafens an der Donau auch mit der Tatsache zu tun haben, dass der Fluss als alternative Transportroute zumindest eines Teils des für den Export vorgesehenen Getreides genutzt wird.