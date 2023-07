TV-Experte bricht vor laufenden Kameras zusammen

„Glaube, es ist ihm peinlich“

Hislop blieb Gott sei Dank unverletzt, wenige Minuten nach dem Vorfall gab ESPN Entwarnung. In der Halbzeitpause meldete sich auch Thomas noch einmal zu Wort. „Mein Freund Shaka ist nicht hier, aber so wie es aussieht, sind es gute Nachrichten. Er ist bei Bewusstsein, er spricht, ich glaube, es ist ihm ein bisschen peinlich“, so der Kommentator zwinkernd. Weshalb der ehemalige Goalie zu Boden gegangen war, ist unklar - im Rose Bowl Stadium in Pasadena hatte es jedenfalls über 30 Grad.