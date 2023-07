Hülkenberg verzweifelt: „Das ist frustrierend“

B-Auto muss her

Man tue, was man kann, jedoch sei die Leistung am Sonntag wieder das Höchste der Gefühle gewesen. Gegenüber Sky verriet der 35-Jährige, was sich ändern muss: „Wir brauchen so eine Geschichte wie McLaren. Die machen es vor. Am Anfang der Saison sind sie in Saudi-Arabien noch hinter uns gefahren. Die haben es komplett mit Updates herumgerissen. Sie haben quasi ein B-Auto gebracht, was ziemlich beeindrucken ist.“