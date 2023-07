Günther Steiner: „Keiner kann das schönreden“

Hoffnung für Ungarn hält sich in Grenzen

„Es gibt Situationen in diesem Sport, da machen die Gegner markante Fortschritte, und dein Team steht still“, muss auch Steiner eingestehen. In der Sommerpause wolle das Team folglich alles daran setzen, die Probleme zu beheben, in Ungarn werden Magnussen und Hülkenberg jedoch nicht von großen Erfolgen träumen dürfen. „Auf dem Hungaroring müssen wir damit auskommen, was wir haben. Wir müssen mehr über das Verhalten des Autos lernen, und das kannst du am besten, wenn der Wagen auf der Bahn ist“, zitiert „Speedweek.com“ den Südtiroler.