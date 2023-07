Haas-Pilot Hülkenberg: „Die Alarmglocken läuten“

Haas hat aktuell gleich mit mehreren Baustellen zu kämpfen. Einerseits fressen die Boliden mehr Reifen als die Konkurrenz, andererseits beschert der Ferrari-Motor dem Team schlaflose Nächte. Die Konsequenz: Sechs Rennen ist es her, seit mit Magnussen (zehnter Platz) ein Haas-Fahrer an einem Sonntag in die Punkte fahren konnte.