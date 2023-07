Wirtschaftskammer: Herks Gegner legen weiter nach

Auch Kammer-Direktor in der Kritik

Wie nun durch einen Bericht im „Standard“ bekannt wurde, hat er auch ein Mail an Spitzenfunktionäre geschrieben, in dem er noch weiter geht: Die Causa aus dem Vorjahr sei noch nicht vollständig aufgearbeitet, einige der weiteren damaligen Vorwürfe (darunter Kostenexplosionen bei Bauprojekten und private Nutzung von Dienstwagen) nicht restlos ausgeräumt. Die Kritik richtet sich auch an Kammerdirektor Karl-Heinz Dernoscheg. Eine Anfrage der „Krone“ an die Kammer zu den Vorwürfen blieb unbeantwortet.