Mann bestellte sich Mädchen (10) im Darknet

Ein 40-Jähriger hat am Freitag am Wiener Landesgericht zugegeben, sich in Missbrauchsabsicht im Darknet ein zehnjähriges Mädchen „bestellt“ zu haben. Das Treffen kam nicht zustande. Das Urteil lautet: drei Jahre Haft und Unterbringung in einem forensisch-therapeutischem Zentrum.