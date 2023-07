Prozess gegen Trump soll im Mai 2024 beginnen

Geheimer Dokumente mitgenommen

Nach seinem Auszug aus dem Weißen Haus hat Trump dem US-Nationalarchiv zufolge mindestens 700 Seiten geheimer Dokumente mitgenommen. Einige davon seien den höchsten Geheimhaltungsstufen zugeordnet, wie aus einem Brief an einen Anwalt Trumps hervorgeht, den das Archiv Ende August vergangenen Jahres veröffentlichte. Es handelt sich um Dokumente, die in Trumps Anwesen Mar-a-Lago in Florida lagerten und im Jänner 2022 übergeben wurden.