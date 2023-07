„Werden uns nicht die Worte verbieten lassen“

Von der Rüge des Bundespräsidenten bei der Eröffnung der Bregenzer Festspiele fühlt sich die ÖVP offenbar am stärksten angesprochen, denn sie reagiert am intensivsten auf die mahnenden Worte, die Alexander Van der Bellen im Zusammenhang mit der „Normal“-Debatte an Politiker aller Couleur gerichtet hat. Nun hat Bundeskanzler Karl Nehammer persönlich noch einmal nachgelegt und in einem Facebook-Video erklärt, was für ihn „normal“ ist und von wem er sich nicht die Worte verbieten lassen möchte.