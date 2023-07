Hier entsteht die größte Skulptur Österreichs

Der bekannte, österreichische Künstler Georg Planer hat sein Atelier am Millstätter See mit der Bergwelt der Karnischen Alpen im Süden Österreichs getauscht, um direkt am Ufer des Wolayersees die größte Stein-Skulptur der Republik zu schaffen. Ein überdimensionales, neues Julius-Kugy-Denkmal.