Extra-Gebühren für nicht zugestelltes Paket

Die Frau wollte ihrem in Deutschland lebenden Bruder anlässlich seines Geburtstags eine Freude bereiten und stellte ihm ein Paket zusammen. Darin befanden sich eine Packung Merci-Schokolade und eine von ihrer Tochter in Siebdruck gestaltete Grafik. Verschickt wurde das kleine Päckchen am 12. Juni von Österreich aus, stolze 14 Euro kostete der Versand ins Nachbarland. Über die Nachverfolgung habe sie auch gesehen, dass das Geschenk nach Deutschland gebracht wurde.