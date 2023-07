Cora Schumacher: So viel verdient sie mit OnlyFans

Fünfstellige Summe am ersten Tag

Bereits am ersten Tag konnte sie eigenen Aussagen zufolge eine fünfstellige Summe einnehmen. „Also es sind jetzt in etwas über 24 Stunden tatsächlich nahezu 10.000 Euro gewesen“, offenbarte sie. Dabei fühlte sich Cora noch im vergangenen Winter überhaupt nicht wohl in ihrem Körper.