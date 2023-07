Schladming: Gemeinderat wählt Vizebürgermeister ab

Am Mittwochabend dann der endgültige Bruch mit Vizebürgermeister Hans-Moritz Pott: Der Gemeinderat wählte mit Maria Drechsler eine neue Vizebürgermeisterin. „Ich kann das nur zur Kenntnis nehmen“, so Pott zur „Krone“. „Ich gehöre der Fraktion nicht mehr an, werde aber mein Mandat behalten.“ Im freien Spiel der Kräfte will er sich weiter einbringen. Auch drei weitere Gemeinderäte könnten nun der Fraktion den Rücken kehren.