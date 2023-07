Das bunte Festspieltreiben hat begonnen

Grün wie die Hoffnung

Aus Griechenland kommt indes die bezaubernde sommerliche Robe, mit der sich Maresa Hoffmann, Kommunikationsexpertin bei Zumtobel, in Schale geworfen hat. Wie immer stilvoll gewandet traf man Sängerin und Journalistin Chantal Dorn an, die in einem grünen Jumpsuit strahlte. „Grün ist meine Lieblingsfarbe und die Farbe der Hoffnung. So hoffen wir auf eine schöne Festspielzeit!“ Weit verbreitet waren dieses Jahr die Entwürfe der Vorarlberger Designerin Sigrun Brändle sowie Knallfarben und weibliche Schnitte.