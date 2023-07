„Bei jeder Aktivität den Wetterbericht beachten“

Am Freitag kommt die nächste Front

Und was bringen die kommenden Tage? „Der Donnerstag ist weniger schaueranfällig, dafür zieht am Freitag eine Front durch. Es kann an einigen Stellen Starkregen geben und auch Gewitter“, sagt GeoSphere-Meteorologin Susi Lentner. So heftig wie am Dienstag sollte es aber nicht werden.