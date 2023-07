40 Wechsel! Steyr war „Durchhaus“ der Transferzeit

Gurten und Wallern stabil

„Bei uns war’s hingegen ruhig – gut so“, lacht indes Sebastian Dietrich, Sportchef in Gurten, wo es nur drei Zu- und drei Abgänge gab, man zuletzt im Test gegen Spaniens La-Liga-Club Mallorca bis Minute 80 führte, nur 1:3 unterlag! Während Wels zwei Spanier und einen Portugiesen holte und mit Lukas Ried 36 Tore in 1,5 Jahren verlor, führt SV Rieds 241-facher Bundesliga-Spieler Markus Lackner künftig die Amateure an. Aufsteiger Wallern holte nur drei Spieler. „Wir hatten schon viel Erfahrung im Team, haben eine gute Mischung“, sagt Sportchef Thomas Weissenböck.