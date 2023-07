Bayern: Flüchtet DFB-Star vor Konrad Laimer?

Laimer nimmt Konkurrenzkampf an

Laimer hat sich am Montag im Rahmen seiner Vorstellung im Trainingslager von Bayern am Tegernsee zur seiner Rolle beim deutschen Serienmeister geäußert. „Ich bin ein Mittelfeldspieler. Ob es die 6er-Position oder die 8er ist, macht nicht den ganz großen Unterschied meiner Meinung nach“, sagte Laimer.