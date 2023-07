Wohnhaus in Kairo eingestürzt: Neun Tote

Verstöße gegen technische Auflagen

In Ägypten wurden und werden immer wieder Gebäude ohne Genehmigungen gebaut. Dabei wird häufig auch gegen technische Auflagen zur Sicherheit verstoßen. Zudem gilt die Aufsicht der Behörden als nachlässig, was ein Grund für die Verstöße sein dürfte. In den vergangenen Jahren versuchte die Regierung bereits verstärkt, gegen illegale Bauten vorzugehen.