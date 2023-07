Mit der „Krone“ zur Premiere der „Ninja Turtles“

Sie sind keine gewöhnlichen Teenager - sie sind vier mutierte Schildkröten, die sich durch Heldentaten endlich beweisen wollen. im neuen Animationsabenteuer „Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem“ (ab 3.8. im Kino) müssen sich Leonardo, Donatello, Michelangelo und Raphael New Yorks Kriminellen mutig in den Weg stellen! Erlebe mit Constantin Film, Cineplexx, krone.at, krone.tv und kronehit „Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem“ in der Movienight am 1. August im Cineplexx Millennium City vor allen anderen!