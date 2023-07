Mit Betrugsmasche mehrere Pensionisten geprellt

Nach acht Monaten führten die Ermittlungen nun zur Festnahme

Seit November letzten Jahres ermittelte die Staatsanwaltschaft gegen die Beschuldigte. Die Ermittler stellten fest, dass es bereits 2019 einen ähnlichen Fall in Mondsee gab. Eines der Opfer von damals erkannte die Verdächtige. Die Polizei durchsuchte im Juni ihre Wohnung in der Stadt Salzburg, als die Frau gerade auf Urlaub in Griechenland war. Als sie am 7. Juli zurückkehrte, nahmen Kriminalbeamten sie fest. Nachdem sie vernommen worden war, kam sie in die Justizanstalt Salzburg. Bis heute zeigte sie sich nicht geständig.