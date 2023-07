Warum die Mieten der Gemeinnützigen gestiegen sind

„Krone“: Herr Pollo, warum sind die Mieten schon wieder teurer geworden?

Markus Pollo: Wir haben das Kostendeckungsprinzip. Heißt: Alle Kosten, die an uns herangetragen werden, müssen wir in die kostendeckende Miete hineinpacken. Die Banken haben die Zinsen erhöht, diese müssen wir einrechnen. Eine Daumen-mal-Pi-Rechnung ist, dass jeder Prozentpunkt Erhöhung am Ende einen Euro mehr Miete pro Quadratmeter bedeutet. Der Energiepreis, die Kosten für Müll und Gas - das alles ist gestiegen und das müssen wir weitergeben.