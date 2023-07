Steirer: „Drogen haben viele junge DJs ruiniert“

Die Nervosität ist Roman Weber anzusehen. In den schlaflosen Nächten geht er penibel sein Live-Programm durch. Der Techno-Beat muss hämmern, die Übergänge müssen sitzen, alles ist auf die Sekunde genau gestoppt. Nichts darf am kommenden Freitag auf der größten Bühne und in der wichtigsten Stunde im DJ-Leben des Oststeirers schiefgehen.