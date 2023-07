Nun werden Tora und Bibel in Schweden verbrannt

Wohl als Reaktion auf eine öffentliche Koran-Verbrennung vor einer Moschee in Stockholm sollen am Samstag nun eine ähnliche Veranstaltung vor einer Synagoge abgehalten werden. Diesmal sollen aber eine Tora, die heilige Schrift des Judentums, und eine Bibel angezündet werden. Dies hat vor allem in Israel für Empörung gesorgt.