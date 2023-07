Lisa Marie Presley: Todesursache wurde enthüllt

Dünndarmverschluss als Todesursache

Wie der Gerichtsmediziner des Los Angeles County jetzt in seinem Bericht festhielt, starb Lisa Marie Presley an den Folgen einer gewichtsreduzierenden Operation. Der Eingriff liege zwar Jahre zurück, in dessen Folge habe sich jedoch Narbengewebe gebildet, das zu einem Dünndarmverschluss geführt habe, hieß es.