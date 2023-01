Riley Keough: Letztes Foto mit Lisa Marie Presley

Bei Trauerfeier kam heraus: Keough heimlich Mama

Bei der Beerdigung ihrer Mutter am Wochenende war herausgekommen, dass Presleys älteste Tochter sie zur Oma gemacht hat. Keoughs Ehemann Ben Smith-Petersen las ihren Abschiedsbrief an ihre tote Mutter am Grab vor, in dem unter anderem stand: „Ich hoffe, ich kann meine Tochter genauso lieben, wie du mich geliebt hast!“