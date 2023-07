Shiffrin ließ Fans über ihr Abendkleid abstimmen

Via Instagram hatte Shiffrin ihre Anhänger an dem Abend teilnehmen lassen und wies ihnen sogar eine aktive Rolle zu. Da sich die US-Amerikanerin nicht entscheiden konnte, in welcher Garderobe sie auf den roten Teppich treten soll, fragte sie kurzerhand bei ihren Fans nach. Diese entschieden sich mit einer klaren Mehrheit (89 Prozent) für das lange Glitzerkleid, der weiße Konkurrent mit Ausschnitt und goldenen Verzierungen hatte das deutliche Nachsehen.