Unermüdliche Florianis waren im Dauereinsatz

Überhaupt war Unterfrauenhaid so etwas wie ein Unglücks-Hotspot: Neben der Kirche drückte das Wasser von unten auf einen Kanaldeckel, der aus der Verankerung gerissen wurde und durch die enorme Belastung geborsten ist. Das Loch wurde abgesichert, zwei junge Feuerwehrdamen lotsten die Autos an der Gefahrenzone vorbei. Und auf der Fahrt von Unterfrauenhaid nach Stoob verlor ein Lenker die Kontrolle über seinen Pkw, er rutschte in den Graben – die glitschige Straße war aufgrund der vielen Blätter so gut wie nicht befahrbar.