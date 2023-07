Zwölf Prozent Umsatzrückgang bei Blum

Trotz des Umsatzrückgangs hat Blum tief in die Firmenkasse gegriffen und 390 Millionen investiert - 255 Millionen allein in Vorarlberg. In den kommenden Jahren entstehen am Hauptstandort über 52.000 Quadratmeter Produktions- und Lagerfläche mit mehr als 16.000 Palettenplätzen. Noch im Sommer stellt Blum das Werk 6 in Gaißau fertig, die Erweiterungen im Werk 2 in Höchst und im Werk 4 in Bregenz schreiten ebenfalls zügig voran.