Seehotel am Kaiserstrand startet in eine neue Ära

Fest in Vorarlberger Hand, kann es nun für das denkmalgeschützte Bodenseehotel wieder losgehen. Die heimischen Investoren haben rund neun Millionen Euro in die umfassende Sanierung und mehrere Umbauten investiert. Aus dem eher unpersönlichen Haus, wurde dank viel Engagement und Herzblut ein Wohlfühlort in einzigartiger Lage, der auch für jeden zugänglich sein soll. Sehr detailverliebt hat sich Miteigentümer Gerhard Rauch gemeinsam mit Vorarlberger Unternehmen, um die Modernisierung gekümmert. Vom Probesitzen bis zur Übernachtung wurde alles von ihm persönlich getestet: „Wir sind selbst Genießer und wollten einen Ort schaffen, an welchem man sich gerne aufhält.“