Entlaufen, entdeckt oder neues Zuhause gesucht!

Schildkröte gefunden

am 4. Juli in Igls (Burgweg). Diese süße, etwa 6 Zentimeter winzige Griechische Landschildkröte wurde in das Tierheim Mentlberg gebracht. Wer kennt das putzige Kriechtierchen oder weiß, wo sich sein Zuhause befindet? Hinweise bitte an das Tierheim Mentlberg unter der Telefonnummer: 0512/581451.