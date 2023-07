Lenker war stundenlang unter Auto eingeklemmt

Ein 40-Jähriger aus Spital am Pyhrn ist in der Nacht auf Mittwoch mehrere Stunden unter seinem Geländewagen eingeklemmt gewesen. Er war am Abend nahe dem Naturfreundehaus von der Forststraße der Wurzeralm abgekommen und über einen Hang gestürzt, wobei der Wagen sich überschlug und den Lenker unter sich einklemmte.