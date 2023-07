Paste statt Operation: Neue Therapie bei Hautkrebs

„Obwohl die Achtsamkeit in der Bevölkerung zum Thema Sonnenschutz zugenommen hat, steigen die Fallzahlen an Hautkrebsfällen immer noch an“, sagt Erster Oberarzt Julian Kofler von der Abteilung für Dermatologie und Venerologie im Klinikum Klagenfurt. Da gebräunte Haut in unseren Breiten nach wie vor als Schönheitsideal gelte, würden viele unbedacht die Gefahren in Kauf nehmen, die stundenlanges Sonnenliegen mit sich bringe, sind Mediziner überzeugt. Ungefähr 30.000 Personen erkranken alleine in Österreich jedes Jahr an weißem Hautkrebs.