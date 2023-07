Misstöne bei Arbeitsprojekt: Passende Worte fehlen

Befristete Arbeit bei Ausgrabungen in Mühldorf

In einem Projekt sind derzeit elf Personen beschäftigt, die von April bis Dezember einen befristeten Arbeitsplatz haben. Sie sind bei den keltisch-römischen Ausgrabungen in Mühldorf eingebunden, helfen bei der Grünraumbewirtschaftung in Radenthein und betreiben Radwegpflege in mehreren Gemeindegebieten.