Neue Quarantäne für Elektroautos in OÖ erfunden

Überwachung

Die findigen Florianijünger entwickelten Sensoren, welche die Temperatur der E-Autos in Quarantäne überwachen – und Veränderungen automatisch an die Warnzentrale weitergeben. „Mit diesem Gerät entlasten wir nicht nur unsere Einsatzkräfte, sondern können auch rasch eingreifen“, sagt Michael Hutterer, stellvertretender Kommandant der Landesfeuerwehr. Ein erstes Testmodul ist in Rohrbach im Mühlkreis im Einsatz.