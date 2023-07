Lotto, Rubbellos und Co. nur noch über 18 Jahren

Die Österreichischen Lotterien heben die Altersgrenze für den Verkauf von Wettscheinspielen und Sofortlotterien ab dem 10. Juli auf 18 Jahre an. Das Unternehmen will damit einen weiteren Meilenstein in Sachen „verantwortungsvolles Glücksspiel“ setzen, indem sie ihren Spieler- und Jugendschutz optimieren.