Fans interessiert nicht, was Kane zu sagen hat

Entspannt lächelnd, mit verkehrt aufgesetztem Baseball-Kapperl plaudert er ungezwungen in die Kamera. Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft wünscht in dieser Videobotschaft seinen potenziellen Nachfolgern, den englischen U21-Teamkickern, alles Gute fürs EM-Finale. Ja, die Nachricht stammt von vor dem großen Finale gegen Spanien. Und Kanes Worte scheinen ihre Wirkung nicht verfehlt zu haben - England gewann das Finale mit 1:0 und holte sich den Titel ohne ein einziges Gegentor. Der Insta-Community von Harry Kane schien seine Wortspende ziemlich egal zu sein. In den Kommentarfeldern findet sich fast ausschließlich die immer gleiche Botschaft: „Komm zu Bayern München.“ Oder auch: „Willkommen in München, Bro!“ Wahlweise auch: „Mia san mia.“ Die Sehnsucht nach dem Superknipser an der Säbener Straße scheint groß zu sein.