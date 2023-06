Bayern München scheitert mit erster Kane-Offerte

Raum für Verbesserung

Seit mehreren Monaten wird Kane mit dem deutschen Meister in Verbindung gebracht, er soll in München für die Tore sorgen, die der Klub im abgelaufenen Spieljahr liegengelassen hatte. „Wir arbeiten hart daran, dass wir in der kommenden Saison eine Mannschaft haben, die besseren Fußball spielt als in der vergangenen“, erklärte Aufsichtsratsmitglied Uli Hoeneß erst am Montag.