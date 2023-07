Ex-Austrianer ist jetzt schon eine Million wert!

In Lustenau förmlich explodiert

Nach nur einem halben Jahr flüchtete Fridrikas zu Austria Lustenau – ablösefrei! Und im Ländle ist er förmlich explodiert. Insgesamt machte der 25-Jährige letzte Saison 13 Tore – neun in den letzten acht Partien. Dazu verbuchte er auch noch sechs Vorlagen. Heuer in den Tests lässt es Lukas auch schon wieder krachen – drei Treffer. Sein Marktwert ist von 250.000 Euro auf stolze 700.000 gestiegen. Lustenau hat aber schon anklingen lassen, dass unter einer Million Ablöse sich kein Klub melden braucht.