Michaela Grubesa: „Ich werde bedroht“

„Krone“: Frau Grubesa, seit dem außerordentlichen SPÖ-Parteitag in Linz wird Ihr Name oft in einem Atemzug mit „Super-GAU“ genannt. Ist das Ihr persönlicher Super-GAU?

Michaela Grubesa: Für mich persönlich war es ein menschlicher Fehler, den ich zutiefst bedaure, bereue und über den ich bis heute nachdenke. Für die Partei war es peinlich, darüber brauchen wir überhaupt nicht zu diskutieren. Aber letztlich war es eben ein Fehler unseres Teams unter meiner Leitung. Ganz besonders für Andi und Hans Peter tut mir das sehr Leid.