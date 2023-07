Ex-Frau (21) entführt und in Wohnung eingesperrt

Schreckliche Szenen spielten sich Freitagabend in Wien-Floridsdorf ab. Ein 29-Jähriger soll seine Ex-Frau (21) mit Gewalt in sein Auto gezerrt und sie anschließend in einer Wohnung eingesperrt haben. Zeugen alarmierten sofort die Polizei, nachdem sie die gewaltsame Entführung mitbekommen hatten.