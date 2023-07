Mehr Maßnahmen, um Frauen vor Gewalt zu schützen?

In den letzten Jahren haben die Meldungen von Gewalt gegen Frauen, insbesondere psychische, körperliche und sexuelle Gewalt, zugenommen. Frauen sind vermehrt solchen Formen von Gewalt ausgesetzt, sei es in Beziehungen oder im sozialen Umfeld. Sowohl individuelle als auch strukturelle Gewalt tragen zu dieser besorgniserregenden Entwicklung bei. Erst gestern wurde wieder eine Frau in Ottakring ermordet. Besteht Bedarf, mehr effektive Maßnahmen zur Bekämpfung dieser Gewalt zu ergreifen und Frauen vor weiterem Leid zu schützen? Haben sie konkrete Vorschläge, welche Maßnahmen hier helfen könnten? Lassen Sie Ihre Meinung dazu in den Kommentaren da, wir sind gespannt!