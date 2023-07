„,Parsifal‘ zu inszenieren wäre nicht schlecht“

Niemand Geringerer als der international gefeierte, weltweit gefragte Starbass Günther Groissböck sang 2003 als junger Absolvent seinen ersten Sarastro im Kaiserhof des Stiftes Klosterneuburg. Damals träumte er von einer Karriere, 20 Jahre später kehrt er als Weltstar und „aus alter Verbundenheit“ zu Intendant Michael Garschall in einer Doppelfunktion zurück nach Klosterneuburg: Als Regisseur (nach seinem „Tristan-Projekt“ an der Wiener Kammeroper 2021 seine zweite Opernregiearbeit) und als Sänger in der Partie des Philipp II, einer Rolle, für die Groissböck zuletzt an der New Yorker Metropolitan Opera gefeiert wurde.