Chemiewaffen: USA vernichten „Schandfleck“

Die nun vernichteten letzten Bestände an Chemiewaffen in den USA lagerten im US-Army Pueblo Chemical Depot in Pueblo, im Bundesstaat Colorado, sowie im Blue Grass Army Depot (BGAD) in Richmond, im Bundesstaat Kentucky. Vergangenes Jahr wurde nach US-Angaben in der Anlage in Kentucky bereits die letzte M55-Rakete mit dem Nervengift VX vernichtet. Die USA verfügen jedoch noch immer über ein großes Atomwaffen-Arsenal (siehe Grafik unten).