Die Gardisten des Landes verteidigen Traditionen

Am Sonntag Umzug und Fest

Der älteste Nachweis der Garde von Spittal stammt aus 1642. Zur Bewachung der Straßburg setzten die Bischöfe die Burgwache ein, die nach dem Brand 1767 mit dem Bischof nach Pöckstein zog. Zum Schutz der Stadt Straßburg wurde dann das Bürgerkorps gebildet, das durch Höhen und Tiefen ging und 1963 neu gegründet wurde. Einer der Motoren war damals Herbert Illitsch, der das Jubiläum mit den Gardisten, der Musikkapelle, die heuer 70 Jahre alt geworden ist, und der Trachtengruppe feiert: Am Sonntag, 9. Juli, Gottesdienst am Hauptplatz um 10 Uhr, Umzug zum Festgelände/Schulzentrum um 12 Uhr: Dort wird das Landesschützentreffen begangen.