Kampf um Ressourcen: „Europa ist nicht isoliert“

Hat der Krieg in der Ukraine jetzt das Thema befeuert? Wäre der Gipfel zustande gekommen, wenn wir den Krieg in der Ukraine nicht gehabt hätten?

Die Antwort ist ja. Das Problem Klimawandel war von Anfang an auf dem Radar. Denn unser Mehrwert als OSZE ist, dass wir auch Länder an einen Tisch bringen, die vielleicht nicht unbedingt immer freundschaftliche Beziehungen haben. Wir definieren Sicherheit nicht nur politisch-militärisch, sondern auch wirtschaftlich, ökologisch und in der sogenannten „menschlichen Dimension“. Das ist sicherlich in den letzten Jahren wichtiger geworden. Wahrscheinlich auch, weil man hier am eigenen Leib die extremen Wetterkonditionen erfahren hat. Denken Sie an die Flut in Deutschland vor zwei Jahren, die ganze Dörfer weggeschwemmt hat.