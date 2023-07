„Falsche Polizisten“ in Bayern festgenommen

Alles begann mit einer Festnahme am 21. Dezember 2022 in Graz. Die steirische Polizei konnten einen 21-jährigen Deutschen festnehmen, der versucht hatte in seiner Funktion als „Abholer“ zwei Grazerinnen (72, 73) um eine hohe Geldsumme zu betrügen. Davor hatten er un ein Kollege sich das Vertrauen der Frauen als „falsche Polizisten“ erschlichen.