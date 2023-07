Kocher gegen 32-Stunden-Woche mit Lohnausgleich

Arbeitslosigkeit vor allem in Wien hoch

Bei der Arbeitslosigkeit in Österreich gibt es ein starkes Ost-West-Gefälle. Im Juni betrug die Quote in Wien beispielsweise 10,2 Prozent, wohingegen es in Salzburg und Tirol nur drei Prozent waren. Wenn eine arbeitslose Person jung und nicht verwurzelt sei sowie keine Betreuungspflichten habe, dann müsse es möglich sein, die oder den Arbeitssuchenden überregional zu vermitteln, sagte Kocher. Es bräuchte aber mehr Anreize und Begleitung dazu.