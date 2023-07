Vier Minuten Gameplay aus EAs Zauber-Shooter

In „Immortals of Aveum“ verschlägt es den Spieler als aufstrebender Magier Jak in eine Fantasy-Welt namens Aveum. Dort tobt seit langem ein großer Krieg zwischen den Magiern, in dem Jaks Fähigkeit, sämtliche in der Spielwelt vorhandenen Magiequellen zu nutzen, das Blatt wenden könnte.